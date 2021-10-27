Берлин, 27 октября 2021, 10:18 — REGNUM Немецкий регулятор продолжит проверку правовых условий для сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2», заявили 27 октября в министерстве экономики ФРГ.
Отмечается, что данный вопрос будет рассмотрен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем процессе сертификации, по закону у немецкого регулятора «срок в 4 месяца на всю процедуру».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября сопредседатель немецкой партии «Союз-90» / «Зелёные» Анналена Бербок заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» является ошибкой.
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