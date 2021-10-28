Верона, Италия, 28 октября 2021, 14:22 — REGNUM Процесс сертификации «Северного потока — 2» требует определенного времени, его сроки могут быть продлены. Об этом 28 октября заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в кулуарах Евразийского экономического форума.
По его словам, поскольку все заинтересованные страны одобрили проект, о потенциальной угрозе экологии «следует забыть».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон заявила, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» создаст новые мощности и возможности по транспортировке газа в Европу в момент высокого спроса на него и при проведении технических работ на других магистралях.
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