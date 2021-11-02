Москва, 2 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал субъекты РФ с низкими темпами вакцинации против коронавируса. В списке из десяти регионов России с недостаточной интенсивностью прививочной кампании оказались четыре республики Северо-Кавказского федерального округа.

Lenobl.ru Вакцинация

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Так, по словам министра, сказанным на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ, требуется нарастить темпы вакцинации в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии.

Согласно данным федерального оперативного штаба на 1 ноября, уровень коллективного иммунитета в Дагестане составил 21,9%, Карачаево-Черкесии 33,2%, Ингушетии — 46,6%, Северной Осетии — 36,4%.

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