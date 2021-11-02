Владикавказ, , 10:46 — REGNUM В Северной Осетии за последние дни значительно выросли темпы вакцинации. По данным минздрава субъекта, отмечается двукратный рост желающих привиться.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За прошедшую неделю вакцинировались 8012 жителей республики, двумя неделями ранее привилось 4400 человек. Надеемся, что темпы продолжат расти», — сообщил 1 ноября врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев в ходе аппаратного совещания.

В настоящее время численность привитых в РСО-Алании составляет более 161 тыс. человек. По данным минздрава, охватить вакцинацией планируется всего 317 тыс. жителей региона.

За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали еще девять жителей Северной Осетии. Общее количество смертей увеличилось до 1045, сообщил 2 ноября минздрав республики.