Сочи, Краснодарский край, , 15:50 — REGNUM Уже в ближайшее время в российскую армию планируется поставить первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500. Об этом 1 ноября на совещании в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

ЗРС С-500 «Прометей» Militaryarms.ru

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Глава государства добавил, что Россия за четыре года получила 25 систем ПВО С-400 и более 70 истребителей, ВМФ РФ получил 49 новых кораблей и катеров, а к 2027 году в ВМФ РФ будет 70% новых вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил об успешных государственных испытаниях новейшей российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.

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Напомним, ЗРС С-500 «Прометей» предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Она способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолёты, вертолёты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.