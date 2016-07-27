Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти от коронавируса и тяжелого течения заболевания.
Путин анонсировал скорое начало поставок системы С-500 в армию
Уже в ближайшее время в российскую армию планируется поставить первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500. Об этом 1 ноября на совещании в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин рассказал о темпах перевооружения войск ПВО и ПРО РФ
В России активно идёт перевооружение войск. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Путин поручил Минобороны продолжить работу по строительству быстровозводимых медицинских комплексов для лечения больных коронавирусом.
Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России
В России складывается очень сложная ситуация с коронавирусом, заявил 1 ноября президент РФ Владимир Путин.
В последние годы Россия достигла заметного прогресса в потенциале российских вооружённых сил в сфере воздушно-космической обороны. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Путин заявил о возросших возможностях воздушно-космической обороны России
Некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать стратегический паритет, мы будем на это реагировать — Путин.
Путин на военном совещании в Сочи отметил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны.
Размещение ракет США в Европе представляет угрозу — Путин.
Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил на совещании в Сочи Владимир Путин.
РФ за 4 года получила 25 систем ПВО С-400 и более 70 истребителей, ВМФ РФ получил 49 новых кораблей и катеров, а к 2027 году в ВМФ РФ будет 70 процентов новых вооружений, добавил президент.
«Можем посмотреть на него в прицел» — Путин о корабле США в Чёрном море
НАТО продолжает создавать провокации вблизи российских границ. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.