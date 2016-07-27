Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил на совещании в Сочи Владимир Путин.

РФ за 4 года получила 25 систем ПВО С-400 и более 70 истребителей, ВМФ РФ получил 49 новых кораблей и катеров, а к 2027 году в ВМФ РФ будет 70 процентов новых вооружений, добавил президент.