Тюмень, , 13:06 — REGNUM Новейшая российская зенитная ракетная системы (ЗРС) С-500 успешно прошла государственные испытания и начались ее поставки в Вооруженные силы России. Об этом 16 сентября рассказал журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Юрий Борисов Kremlin.ru

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава», — сказал он.

Отметим, ЗРС С-500 «Прометей» предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Она способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.