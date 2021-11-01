Карабах - последняя мера: Аллахшукюр Пашазаде и Гарегин II встретятся на фронте
Москва, 29 ноября, 2011, 17:25 — ИА Регнум. Глава Управления мусульман Кавказа (УМК)
"Вызывает сожаление тот факт, что некоторые СМИ в Азербайджане распространяли дезинформацию об этом визите шейха. Мы считаем, что проведенные в Ереване встречи были полезными с точки зрения доведения справедливой позиции Азербайджана до сведения не только участников Межрелигиозного совета
Гасанлы также сообщил, что в ближайшее время ожидается встреча духовных лидеров Азербайджана и Армении в прифронтовой зоне. По его словам, такая договоренность была достигнута во время встречи шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с Католикосом всех армян Гарегином II при участии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Отметим, что Сабир Гасанлы не уточнил конкретные сроки встречи.