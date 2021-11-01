Москва, 29 ноября, 2011, 17:25 — ИА Регнум. Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде довел до сведения президента Армении Сержа Саргсяна позицию Азербайджана по поводу армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Об этом в ходе пресс-конференции в Баку, посвященной визиту шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в Армению, заявил заместитель Управления мусульман Кавказа Сабир Гасанлы.

"Вызывает сожаление тот факт, что некоторые СМИ в Азербайджане распространяли дезинформацию об этом визите шейха. Мы считаем, что проведенные в Ереване встречи были полезными с точки зрения доведения справедливой позиции Азербайджана до сведения не только участников Межрелигиозного совета СНГ в Ереване, но и президента Армении и Католикоса всех армян Гарегина II ", - отметил он.

Гасанлы также сообщил, что в ближайшее время ожидается встреча духовных лидеров Азербайджана и Армении в прифронтовой зоне. По его словам, такая договоренность была достигнута во время встречи шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с Католикосом всех армян Гарегином II при участии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отметим, что Сабир Гасанлы не уточнил конкретные сроки встречи.