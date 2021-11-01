Москва, , 12:17 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России пока не становится легче. Об этом 1 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Напомним, за последние сутки в России выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 23 187 человек. Зафиксировано 1155 летальных исходов.

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