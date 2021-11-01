Москва, , 11:48 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 40 402 случая, сообщает 1 ноября федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Суточный прирост остаётся высоким, однако максимальные значения он не переступил. Накануне, в последний день октября, в России выявили 40 993 заражения коронавирусом. Также в штабе привели данные по суммарному числу заражений с начала пандемии — всего за этот период было выявлено 8 554 192 случая заражения SARS-CoV-2.

Среди регионов по суточному приросту лидирует Москва (7103), Санкт-Петербург (3250), Подмосковье (2866), а также приблизившаяся к ним Самарская область (1504).