Рим, 30 октября 2021, 14:14 — REGNUM Саммит Большой двадцатки в Риме стартовал сегодня, 30 октября. Президент Джо Байден прибыл на саммит последним, опоздав на полчаса.
Следите за развитием событий в трансляции: «Путин принимает участие в саммите G20 — трансляция»
Напомним, что шестнадцатый саммит «Большой двадцатки» проходит в Риме с 30 по 31 октября. Мировые лидеры обсуждают весь спектр мировых проблем. В частности, речь пойдет о восстановлении мировой экономики, измнении климата, защите окружающей среды, а также темах устойчивого развития.