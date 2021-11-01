Рим, 1 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден остался недоволен позицией России и Китая по климату на саммите G20, который прошёл в Риме. Глава Белого дома не увидел у этих двух стран достаточной решимости бороться против изменения климата, сообщает The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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«Разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились для обсуждения обязательств по вопросам изменения климата», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита.

По его мнению, «Россия и Китай, по сути, оказались не на высоте в том, что касается обязательств по климату».

«И есть основания для того, чтобы быть этим разочарованным», — подчеркнул американский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил на саммите «Группы двадцатки» в режиме видеоконференции. Он заявил, Россия принимает активное участие в программах по сохранению климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.

Глава Российского государства подчеркнул, что глобальное потепление создаёт большие угрозы для мирового сообщества и для России в частности. Он указал, что вопросы борьбы с изменением климата имеют исключительно важное значение и касаются всех и каждого.