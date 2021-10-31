Рим, , 19:05 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо, сообщается 31 октября на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С обеих сторон подчёркнут высокий уровень двустороннего взаимодействия, подтверждён настрой совместно работать над поиском путей укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических, научных и гуманитарных связей», — говорится в сообщении.

В рамках обмена мнениями по международной повестке дня сторонами была «отмечена роль Италии в качестве председателя «группы двадцати». Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане, уточнили в МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что главным выводом саммита стран G20 стал невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях.

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