Рим, , 18:30 — REGNUM Главным выводом саммита стран G20 стала невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях, заявил 31 октября глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главный вывод, который можно сделать из этого саммита, и работы не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию — в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными», — сказал Лавров на брифинге.

Министр добавил, что подавляющее большинство участников саммита высказались за то, чтобы страны G20 подавали пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов.

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Он уточнил, что речь идет как о противодействии коронавирусной инфекции, так в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, который прибыл 30 октября в город Рим для участия в саммите глав государств и правительств Группы двадцати (G20), уже пообщался с президентом США Джо Байденом.

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