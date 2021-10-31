Лавров провел переговоры с главой МИД Италии
Рим, 31 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо, сообщается 31 октября на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В рамках обмена мнениями по международной повестке дня сторонами была «отмечена роль Италии в качестве председателя «Группы двадцати». Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане, уточнили в МИД РФ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что главным выводом саммита стран G20 стал невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях.
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