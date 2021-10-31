Рим, 31 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо, сообщается 31 октября на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«С обеих сторон подчёркнут высокий уровень двустороннего взаимодействия, подтверждён настрой совместно работать над поиском путей укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических, научных и гуманитарных связей», — говорится в сообщении.

В рамках обмена мнениями по международной повестке дня сторонами была «отмечена роль Италии в качестве председателя «Группы двадцати». Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане, уточнили в МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что главным выводом саммита стран G20 стал невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях.

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