Рим, , 17:00 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров, который прибыл 30 октября в город Рим для участия в саммите глав государств и правительств Группы двадцати (G20), уже пообщался с президентом США Джо Байденом. Об этом 31 октября сообщил сам российский дипломат журналистам.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вчера (30 октября) за обедом нам удалось пообщаться с президентом Байденом», — сказал Лавров.

При этом глава МИД России добавил, что с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Риме он не встречался.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.