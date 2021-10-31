Рим, 31 октября 2021, 17:54 — REGNUM Лидеры стран G20 признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века, говорится в декларации по итогам саммита G20 в Риме.
Отмечается, что страны G20 намерены до 2030 года сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов.
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Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран «Большой двадцатки» остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии коронавируса на устойчивое развитие экономики.
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