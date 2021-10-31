Рим, , 15:55 — REGNUM Лидеры стран «Большой двадцатки» остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии коронавируса на устойчивое развитие экономики. Это следует из итогового коммюнике лидеров G20.

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В коммюнике сказано, что лидеры G20 остаются глубокого озабоченными влиянием кризиса на устойчивое развитие, особенно в развивающихся странах, что уже замедлило прогресс на пути достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития — 2030.

«Мы подтверждаем нашу приверженность глобального реагирования для ускорения прогресса достижения целей устойчивого развития и поддержки устойчивого, всеобъемлющего восстановления глобальной экономики…», — сказано в заявлении.

Также в документе говорится, что страны G20 будут использовать все инструменты для восстановления экономики после пандемии коронавируса, избегая преждевременного снятия мер поддержки.

Напомним, что саммит G20 проходил в Риме 30−31 октября.