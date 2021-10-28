Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в соцсети заявил о том, что в регионе не вводится локдаун на время нерабочих дней, а также отсутствует принудительная вакцинация. При этом принципиальных противников прививок от коронавируса он попросил больше не писать на его странице в Instagram.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

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Как отметил губернатор, в Ленобласти не вводится локдаун, закрываются только два торговых центра «Мега» на границе с Петербургом, чтобы не создавать там скопления людей во время петербургского локдауна с 30 октября по 7 ноября.

«Вакцинироваться не заставляем. Но в красной зоне ряд услуг в общественных местах можно получить при условии кода, пцр или справки от врача. И это в целях безопасности большинства на период роста заболеваемости», — объяснил Дрозденко.

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В ответ на жалобы ряда подписчиков о принуждении к вакцинации Дрозденко напомнил, что в России привито меньше 40% населения. «Это в два раза ниже, чем нужно для коллективного иммунитета. Поэтому и болезнь не отступает», — написал губернатор, напомнив, что сам он «и переболел и вакцинировался, и ревакцинировался».

«Это ваш сознательный выбор быть участником эксперимента! — написала в ответ губернатору одна из подписчиц. — А нас на работе вынуждают отстранениями делать прививку, хотя большинство переболело уже и так имеет антитела! Зачем народ делить на привитых и не привитых, если по факту переносчиками являются и те и другие, и болеют одинаково и умирают также? <…> И мы не антиваксеры, мы граждане РФ которые хотят, чтобы их права и свободы не ограничивали».

Подводя итог довольно острой дискуссии между сторонниками и противниками вакцинации, развернувшейся на странице главы региона, Александр Дрозденко написал:

«Товарищи антиковидники и противники вакцинации. Не надо меня, человека который переболел, за время пандемии потерял от ковид родных и близких, убеждать в своей «правде». Я ее не приму, и не буду терять время с вами спорить. Я вакцинировался и ревакцинировался, для меня быть безопасным для родных, близких и окружающих людей, гораздо важнее ваших левых теорий и придуманных историй. А самое главное, если на весы положить жизнь человека и тонны ваших высказываний, я однозначно выберу сохранение жизни и безопасность жителей области. Не пишите здесь. Для этого у вас есть свои сайты».