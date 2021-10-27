Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM Власти Ленинградской области разъяснили, что и как будет работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, которые введены на федеральном уровне ввиду сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 Ленинградской области Пресс-служба администрации Ленинградской области

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В частности, все организации торговли, за исключением крупных торговых центров площадью более 36 тыс. кв. метров (таких как ТРЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко») будут работать в обычном режиме, и для их посещения покупателям какие-либо документы не требуются, обязательным остается использование и сотрудниками, и покупателями защитных масок.

«В крупных торговых центрах на границе с Санкт-Петербургом будут работать только аптеки и магазины, осуществляющие розничную торговлю социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости (при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%), а также организации общественного питания, но исключительно навынос за пределы здания торгового центра», — пояснили в обладминистрации.

Кроме того, с 30 октября организации общественного питания, которые оформили паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут работать в обычном режиме, кроме ночного времени с 23:00 до 06:00 мск. В ночное время — только навынос или с доставкой.

«При отсутствии паспорта коллективного иммунитета можно будет работать только при условии наличия у всех работников и посетителей старше 18 лет либо QR-кода вакцинации, либо QR-кода переболевшего не более шести месяцев назад, либо отрицательного результата ПЦР-теста давностью не более 72-х часов, а также с неполной загрузкой (до 50% посадочных мест — в «красной» зоне, до 75% — в «желтой» зоне)», — пояснили в пресс-службе.

Предприятия сферы услуг — парикмахерские, салоны красоты, ремонтные мастерские и фотосалоны, которые также оформили паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, — будут работать в обычном режиме. При его отсутствии — можно будет работать только при условии наличия у всех работников и посетителей старше 18 лет либо QR-кода вакцинации, либо QR-кода переболевшего не более шести месяцев назад, либо отрицательного результата ПЦР-теста давностью не более 72-х часов, а также с неполной загрузкой (до 50% посадочных мест — в «красной» зоне, до 75% — в «желтой» зоне).

«Мастерские и фотосалоны будут работать в прежнем режиме, — заметили в обладминистрации. — Для рынков и ярмарок дополнительные ограничения не устанавливаются, могут работать в действующем режиме».

С 30 октября спортивные организации и фитнес-центры, а также бассейны и бани будут работать только при условии наличия у всех работников и посетителей старше 18 лет либо QR-кода вакцинации, либо QR-кода переболевшего не более шести месяцев назад, либо отрицательного результата ПЦР-теста давностью не более 72-х часов. Также будут работать кинотеатры, театры и музеи.

«С 1 по 3 ноября в дошкольных организациях области установлен режим дежурных групп для детей, родители которых в соответствии с указом президента России будут работать в период нерабочих дней, — пояснили в пресс-службе. — Учреждения здравоохранения Ленинградской области будут работать по графику обычных рабочих дней. В остальные дни — с 4 по 7 ноября — медучреждения будут работать по дежурному графику, как в праздники. QR-код или ПЦР-тест для посещения врача не понадобится. Вакцинация будет проводиться все дни».

Все филиалы и отделы МФЦ будут работать в обычном режиме, за исключением бизнес-офисов и удаленных рабочих мест. Однако 3 ноября рабочий день МФЦ будет сокращен на одни час, а 4 ноября центры будут закрыты. Для визита в центры также не требуются QR-код о вакцинации, но необходимо обязательно использовать маску.

В период с 30 октября по 7 ноября будет производиться выдача готовых документов, а услуги будут оказываться по сокращенному, социально-значимому, перечню: регистрация и подтверждение записи в ЕСИА, регистрацией рождения и смерти, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан РФ, выдача и переоформление полисов ОМС.

«В «нерабочую» неделю граждан, по возможности, просят обращаться за услугами в случае крайней необходимости», — подытожили в администрации Ленобласти.

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