Москва, 28 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация назальной вакциной предположительно сможет защитить от заражения коронавирусом, однако необходимо провести клинические исследования. Об это заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

«Мы предполагаем, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает организм человека от всех существующих вариантов коронавируса, в том числе против нового варианта штамма «Дельта», классифицируемого как AY.4.2.

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