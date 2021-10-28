Гинцбург назвал наиболее эффективный способ защиты от COVID-19
Москва, 28 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация назальной вакциной предположительно сможет защитить от заражения коронавирусом, однако необходимо провести клинические исследования. Об это заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает организм человека от всех существующих вариантов коронавируса, в том числе против нового варианта штамма «Дельта», классифицируемого как AY.4.2.
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