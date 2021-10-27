Москва, 27 октября 2021, 06:24 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает организм человека от всех существующих вариантов коронавируса, в том числе против нового варианта штамма «Дельта», классифицируемого как AY.4.2. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — сказал Гинцбург.
По его словам, новые варианты штамма «Дельта» появляются всё время, при этом как минимум в Москве нет ни одного из них, который по распространённости превышал бы десятой доли процента.
Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом коронавирусного штамма «Дельта» AY.4.2.