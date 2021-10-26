Минск, 26 октября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Белорусская вакцина поможет справиться с пандемией коронавируса в будущем, а пока что постсоветская республика обходится российской «Спутник V». Поэтому, заявил 26 октября Александр Лукашенко, с учётом наличия российской и китайской вакцин нецелесообразно импортировать западные аналоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко высказался на тему лечения и вакцинации в ходе посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область, Западная Белоруссия). Он также прокомментировал уборку урожая на полях, культуру ношения медицинских масок и даже вопросы международной торговли.

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«При этом Александр Лукашенко считает, что представленные в Белоруссии российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты. К тому же в Белоруссии уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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