Минск, , 17:18 — REGNUM «К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Однако для Белоруссии это не имеет никакого значения, обратил внимание Александр Лукашенко», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии об итогах состоявшегося сегодня, 19 марта, совещания по проблемам распространения коронавируса COVID-19.

«На карте не осталось практически ни одной страны, где бы не поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая», — сообщил Лукашенко.

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Лукашенко уверен, что «цивилизованный мир сошел с ума» и политики начали использовать ситуацию ради своих интересов. Оценивая решения властей всех пяти соседних с Белоруссией стран закрыть въезд для иностранцев, Лукашенко заявил: «Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно».

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, — сказал Лукашенко. — Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует».