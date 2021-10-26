Минск, 26 октября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Выступая 26 октября в Лидской центральной районной больнице (Западная Белоруссия), Александр Лукашенко снова прокомментировал реакцию на свои скандальные заявления о влиянии коронавирусной инфекции на заболеваемость и лечение гриппа и онкологии. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко недоволен тем, что «после его недавних заявлений о масочном режиме и вакцинации в кругах беглой оппозиции его стали называть главным ковид-диссидентом».

Шилов Иван Лукашенко

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Лукашенко заявил, что никогда не выступал против ношения масок. В официальном сообщении сказано, что, по его мнению, «культура использования защитных средств есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно».

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«В то же время Александр Лукашенко отметил, что правильное соблюдение масочного режима полезно. Но при этом заставлять граждан носить маски не надо», — отметили в президентской пресс-службе.

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Лукашенко заявил: «Мое железное требование — никого не заставлять».