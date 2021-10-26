Приштина, Сербия, 26 октября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Косово Дафина Геджа Буньяку 26 октября провела встречу с послом Италии в Косово Антонелло Де Риу.

Diego Delso Призрен, Косово

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стала пандемия COVID-19, вакцинация населения от коронавируса и международная помощь Косово в борьбе с пандемией.

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Буньяку поблагодарила итальянское государство за конкретную поддержку, оказанную системе здравоохранения Косово.