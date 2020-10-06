Приштина, , 09:06 — REGNUM В понедельник, 5 октября, министр здравоохранения самопровозглашенного Косово Арменд Земай принял в дар от Италии несколько рентгеновских аппаратов. В церемонии принял участие посол Италии в Приштине Никола Орландо.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, помощь поступила в рамках проекта «Поддержка системы здравоохранения Косово». 3 миллиона евро на реализацию проекта выделило Итальянское агентство по сотрудничеству в деле развития.

Посол Италии поздравил власти Косово с успехами в деле регулирования эпидемиологической ситуации: на данный момент эпидемия COVID-19 в Косово уже несколько недель находится на стадии плато. Орландо подчеркнул, что в настоящее время Европа уже столкнулась со второй волной эпидемии.

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