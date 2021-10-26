Москва, 11 октября, 2006, 19:07 — ИА Регнум. Завтра, 12 октября, на заседании правительства РФ будет рассмотрен проект федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кабинета министров, с докладом по этому вопросу выступит министр здравоохранения и социального развития РФ Михаил Зурабов . Он же представит проект федерального закона "О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса РФ". Кроме того, министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев внесет предложения по совершенствованию организации управления водохозяйственным комплексом в РФ и проинформирует о внесении изменений в положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования .

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко доложит о проекте федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы". Информацию о ходе подготовки проекта ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности представит статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов .