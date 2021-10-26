Москва, , 14:47 — REGNUM В России возросло число беременных женщин, которые заразились коронавирусом. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Беременная Pxhere.com

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«Также особенностью этого сезона является увеличение количества беременных, которые заболели новой коронавирусной инфекцией», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что Центр акушерства и гинекологии по указанию ведомства мониторит число беременных, а также агитирует за вакцинацию от COVID-19.