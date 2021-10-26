Сеул, 26 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей военно-морского флота, двух представителей сухопутных войск, одного представителя военно-воздушных сил и одного представителя специального подразделения при министерстве.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 327.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2017.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1266 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 354 355.

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