Сеул, , 04:32 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1266 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул, Южная Корея

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По его данным, 1246 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже на протяжении трех дней подряд в Южной Корее выявляют менее 1,5 тыс. зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 354 355. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2788 человек.