Сеул, 25 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи предоставит Ирану 1 млн доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

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»Мы пожертвуем Ирану, столкнувшемуся с гуманитарным кризисом, один миллион доз вакцины AstraZeneca», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Южной Кореи.

Известно, что вакцина, являющаяся символом 60-летней дружбы между странами, прибудет в Иран 27 октября

Отметим, что Иран стал третьей страной, которой Южная Корея предоставила вакцину. Ранее правительство Южной Кореи предоставило вакцину Вьетнаму и Таиланду.

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