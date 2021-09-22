Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Южная Корея предоставит Вьетнаму более 1 млн доз вакцины от COVID-19 в следующем месяце. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с вьетнамским коллегой Нгуеном Суаном Фуком, состоявшейся 21 сентября в кулуарах сессии Генассамблеи ООН.

Вакцины Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Данное решение было принято в связи с тем, что более 70% населения Южной Кореи получили хотя бы одну дозу вакцины.

Известно, что это первый случай предоставление Южной Кореей вакцины другому государству.

В ходе встречи южнокорейский лидер отметил, что Сеул и Ханой с начала пандемии коронавируса поддерживают тесное сотрудничество.

Он также сообщил о намерении большого количества южнокорейских компаний в сфере фармацевтики, инфраструктуры и финансов выйти на вьетнамский рынок.

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