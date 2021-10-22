* запрещённая в России организация

Москва, , 15:00 — REGNUM При решении вопроса об исключении радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, из числа террористических организаций Россия опирается на мнение международных политических институтов, в частности ООН. Об этом 22 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что тут не может быть своего собственного механизма.

«Вчера президент ответил на этот вопрос и сказал, что поскольку это решение Организации Объединённых Наций, то в России не может быть отдельного механизма», — напомнил Песков.

Напомним, 21 октября, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай», президент России Владимир Путин допустил исключение движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из числа террористических организаций, но указал, что это должно происходить на уровне ООН, так как решение о признании организации террористической было также принято на уровне ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство России пока не рассматривает вопрос официального признания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с тем он отметил, что Россия, «как и другие влиятельные в этом регионе страны», находится в контакте с радикалами.

Президент РФ Владимир Путин считает, что странам СНГ следует осторожно относиться к ситуации в Афганистане и пока не торопиться с официальным признанием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).