Москва, 22 октября 2021, 15:00 — REGNUM При решении вопроса об исключении радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, из числа террористических организаций Россия опирается на мнение международных политических институтов, в частности ООН. Об этом 22 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что тут не может быть своего собственного механизма.
Напомним, 21 октября, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай», президент России Владимир Путин допустил исключение движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из числа террористических организаций, но указал, что это должно происходить на уровне ООН, так как решение о признании организации террористической было также принято на уровне ООН.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство России пока не рассматривает вопрос официального признания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с тем он отметил, что Россия, «как и другие влиятельные в этом регионе страны», находится в контакте с радикалами.
Президент РФ Владимир Путин считает, что странам СНГ следует осторожно относиться к ситуации в Афганистане и пока не торопиться с официальным признанием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).