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«Судебные дела Минобороны»
Посол РФ ответил на вопрос о признании талибов*
*талибов — запрещённая в России организация
Москва,
20 октября 2021, 12:20 — REGNUM Говорить о признании движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока преждевременно, заявил журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Об этом говорить преждевременно», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать это в ходе встречи московского формата.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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История вопроса
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Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является «обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира».
Среди задач России за рубежом — борьба с терроризмом, продвижение российских товаров и услуг на внешние рынки, восстановление ранее утраченных позиций в мире.
Россия пытается противостоять попыткам США реализовать политику международной изоляции, адаптируясь под нарастающее давление со стороны ряда стран Запада.
При этом Россия не признает «экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия…».