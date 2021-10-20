* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 12:20 — REGNUM Говорить о признании движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока преждевременно, заявил журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Об этом говорить преждевременно», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать это в ходе встречи московского формата.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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