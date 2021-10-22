Москва, 22 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Создание США, Великобританией и Австралией альянса AUKUS несёт риски для безопасности региона. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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Дипломат отметил, что российская сторона «внимательно изучает возможные последствия такого шага», который, по его словам, неизбежно приведёт к ответу других стран региона на потенциальные угрозы.

«Формирование подобных стратегических альянсов неизбежно приведёт к ответной реакции всех участников региональной формулы стабильности. Какой она будет — национальная прерогатива каждой страны», — пояснил в беседе с РИА Новости Машков.

Он напомнил, что в рамках трёхстороннего партнёрства предполагается использование территории неядерного государства для развёртывания объектов военной инфраструктуры ядерных государств.

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«Это может создавать потенциальные риски дестабилизации ситуации в сфере международной и региональной безопасности», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса ВМС Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

Президент России Владимир Путин уверен, что военный блок Австралии, Великобритании и США подрывает безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.