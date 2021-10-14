Москва, , 03:00 — REGNUM Военный блок Австралии, Великобритании и США (AUKUS) подрывает безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США — Великобритания — Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но «дружить против кого-то» — это плохо», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что многие страны пытаются добиться стабильности в международных отношениях. Однако AUKUS подрывает эту самую стабильность, о которой в последнее время, по словам президента, идет так много разговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник постпредствительства Китая при ООН У Цзяньцзянь обвинил военный блок AUKUS в нарушении принципов нераспространения ядерного оружия. По мнению дипломата, создание альянса приведет к дальнейшей гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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