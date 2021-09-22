Москва, , 12:21 — REGNUM Созданием трёхстороннего партнёрства, получившего название AUKUS, США, Австралия и Великобритания морально унизили Францию. Об этом 22 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова Mid.ru

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«Вы посмотрите, что они сделали с Францией. 60 миллиардов для них в той форме, в которой им об этом заявлено, это сильнейший удар», — подчеркнула в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» дипломат.

Что касается союзников США по Североатлантическому альянсу, то создание AUKUS стало для них настоящим шоком, уверена Захарова.

«Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединённые Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия, — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства. — Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком».

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Захарова считает, что таким образом Вашингтон продемонстрировал всем от противников до союзников то, что есть только интересы США, «которые развиваются, исходя из их сиюминутной конъюнктуры, все остальное вторично, и со всеми своими союзниками, партнёрами, друзьями они будут поступать точно так же».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса ВМС Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

Это привело к разрыву Австралией контракта с Францией на поставку подлодок, что в Париже назвали «ударом в спину». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что партнёрство AUKUS является ещё одним военным блоком, направленным против России и Китая.