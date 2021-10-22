Москва, 22 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В России пациенты с коронавирусом медлят обращаться к врачу и потому поздно начинают правильное лечение. С этим связана высокая смертность от последствий COVID-19, рассказала 22 октября заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Cap.ru Медицинские бригады, работающие с заражёнными коронавирусом пациентами и лицами из группы риска

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Она отметила, что в стране сейчас сложилась очень напряжённая ситуация с коронавирусом. Ожидалось, что больных станет больше из-за наступления холодов, окончания отпусков и каникул, небольшой доли вакцинированных.

«Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны», — сказала Руженцова ТАСС.

Эксперт добавила, что люди, которые ставили под сомнение эффективность вакцинации и схем лечения, внесли «большой вклад в негативные показатели».

Как сообщало ИА REGNUM, Татьяна Руженцова рассказала также, что только тяжёлая аллергическая реакция на препарат или его компоненты может стать причиной для пожизненного медицинского отвода от вакцинации против COVID-19.

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