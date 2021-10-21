Амстердам, 21 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может приступить к экспертизе российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в первые месяцы 2022 года. До конца текущего года решение о возможном одобрении препарата не может быть принято, сообщает 21 октября агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

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Для того, чтобы начать экспертизу, регулятору ЕС не хватает данных. Если они поступят до конца ноября, «решение вполне может быть принято в первом квартале следующего года».

«Принятие EMA решения до конца года сейчас совершенно не представляется возможным», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали 11 августа 2020 года, она стала первой из зарегистрированных в мире вакцин. После этого 70 стран также признали препарат, но в ЕС он пока не одобрен.

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