Минск, 20 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Минскую областную клиническую больницу и зашёл в «красную зону», где лечатся пациенты с COVID-19. Он также выступил перед персоналом медучреждения, поблагодарил его за работу и высказался на тему очередного «жесточайшего прорыва» в борьбе с пандемией.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко «поблагодарил медперсонал за то, что они терпят очередной подъем заболеваемости коронавирусом» и заявил: «Вижу, вы с большими сложностями, трудностями, как везде, наверное, но справляетесь с этим. Поэтому огромное вам спасибо».

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Он сообщил врачам, что в некоторых регионах наблюдается снижение темпов заболеваемости при том, что «число больных, конечно, увеличивается», отметив: «В целом по стране мы это ощущаем. Поэтому есть некий осторожный оптимизм, что мы прорвемся. То, что мы прорвемся, — это точно, но хотелось бы быстрее».

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«Представьте, что война и мы живем в военное время. Нельзя людей сейчас отсекать от врачей, — сказал Лукашенко. — Если человека не принимают в поликлинике или в больнице, он начинает переживать. Поэтому ваша встреча с больным человеком, пациентом или просто пришла старушка — это уже выздоровление. Поэтому ни в коем случае нельзя сокращаться».

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