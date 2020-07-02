Минск, , 12:36 — REGNUM В борьбе с коронавирусной инфекцией система здравоохранения Белоруссии выстояла и победила. Об этом 2 июля на церемонии вручения государственных наград заявил Александр Лукашенко.

«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, — заявил Лукашенко. — Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту».Как сообщает президентская пресс-служба, среди е награждённых — военно-полевой хирург профессор Владимир Корик и ректор Гродненского медицинского университета профессор Виктор Снежицкий.

Напомним, в начале года Лукашенко отрицал распространение пандемии на Белоруссию и отказался не только вводить карантинные мероприятия, но даже закрывать границы, хотя все соседние страны сделали это. Белорусские театры, кинотеатры, рестораны и другие заведения работали в обычном режиме и стали закрываться сами после того, как граждане сами отказались от их посещения.

Пандемию Лукашенко назвал происходящее «коронапсихозом», отказался проходить тестирование и пообещал, что «от коронавируса не умрёт ни один человек». Он также анонсировал победу над распространением коронавируса к финалу президентской кампании.