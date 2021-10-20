Москва, 20 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России сложная, заявил 20 октября президент РФ Владимир Путин на совещании по борьбе с COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам главы государства, темпы распространения коронавируса выросли, а темпы вакцинации от COVID-19 невысокие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ заявила, что в 27 регионах занятость коек превышает 90%.

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