Минск, 20 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. «За счет организованности, централизации, в хорошем смысле слова, вертикали, которая у нас выстроена, взаимопомощи и советского соревнования, а не этой дикой конкуренции, мы за счет этого выигрываем», — заявил 20 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко, критикуя систему здравоохранения на Западе в условиях пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко высказался не только на тему коронавируса, но и онкологии. Выступая в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, он раскритиковал системы здравоохранения в ЕС и США, выразив уверенность в способности белорусских учёных удивить мир и снискать вечную славу.

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"Для меня очень важно сегодня даже не лечение (я знаю, что вы молодцы в этом плане, система работает). Мне важно: что-то прорывное мы уже должны делать. Что-то надо сотворить такое, что останется на века в истории человечества, и мы к этому готовы, — сообщил Лукашенко. — Надо подумать, что мы можем сделать солидное, чтобы и своих людей спасать, излечивать и чтобы в мире сказали: да, молодцы белорусы, сотворили чудеса».

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«Возьмите Латвию сейчас — беда. Она уже не вспыхнула, она горит огнем. Возьмите нашу родную Украину — вы видите, что там делается, систему-то разрушили», — поведал Лукашенко.

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