Москва, 20 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом 20 октября сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вакцинация

«Президент пока не ревакцинировался. Мы сообщим, когда он это сделает», — указал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркну, что глава государства «сделает это, когда сообщат врачи».

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Как сообщало ИА REGNUM, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин получил 23 марта. Спустя три недели и один день он сделал вторую прививку.

В середине сентября глава государства был вынужден уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Из режима самоизоляции Путин вышел 29 сентября.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин имеет высокий титр антител к COVID-19 в организме.

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