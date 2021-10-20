В Кремле пообещали сообщить о ревакцинации Путина от COVID-19
Москва, 20 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом 20 октября сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков подчеркну, что глава государства «сделает это, когда сообщат врачи».
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Как сообщало ИА REGNUM, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин получил 23 марта. Спустя три недели и один день он сделал вторую прививку.
В середине сентября глава государства был вынужден уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Из режима самоизоляции Путин вышел 29 сентября.
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин имеет высокий титр антител к COVID-19 в организме.
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