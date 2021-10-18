Лондон, 18 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В новой стратегической концепции Североатлантического альянса будут отражены вызовы со стороны наращивающего потенциал Китая и противодействие ему. Об этом в интервью газете Financial Times заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Он подчеркнул, что Противодействие угрозе безопасности блока, исходящей от подъёма Китая, станет важной частью будущей концепции НАТО. По его словам, это свидетельствует о значительном переосмыслении целей альянса, которое отражает геостратегический поворот США в Азию.

«НАТО — это союз Северной Америки и Европы, и этот регион сталкивается с глобальными вызовами: терроризмом, киберпространством, но теперь также подъемом Китая, — подчеркнул Столтенберг. — Поэтому когда речь идёт об укреплении нашей коллективной защиты, это касается и того, как бороться с растущим влиянием Китая».

Он добавил, что подъём Китая уже влияет на безопасность НАТО.

«Китай приближается к нам, — отметил генсек НАТО. — Мы видим их в Арктике. Мы видим их в киберпространстве. Мы видим, что они вкладывают значительные средства в важнейшую инфраструктуру в наших странах».

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Кроме того, добавил Столтенберг, «у них появляется всё больше и больше оружия большой дальности, которое может поразить все страны — союзники НАТО». Также Китай строит «очень большое количество шахт для межконтинентальных ракет большой дальности».

При этом Столтенберг заявил, что Россию и Китай не следует рассматривать как отдельные угрозы из-за их тесного сотрудничества.

Отмечается, что НАТО примет свою новую стратегическую концепцию на саммите летом 2022 года, в которой будет изложена цель Североатлантического союза на следующие десять лет. В нынешней версии, принятой в 2010 году, Китай не упоминается, отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активное развитие сотрудничества между Россией и Китаем в политической и военной сферах является серьёзным вызовом для НАТО. Опасения генсека альянса связаны с тем, что Москва и Пекин всё чаще стали координировать определённые позиции по решениям в таких организациях, например, как ООН. НАТО также обеспокоены совместными китайско-российскими военными учениями.