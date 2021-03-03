Брюссель, , 05:18 — REGNUM Новое понимание блоком НАТО своей стратегии, которым этот блок недавно поделился со всем миром, позволяет лучше понять будущее, которое ожидает международные отношения между Западом и всеми остальными странами. Кто особенно выделен натовцами в качестве объектов противостояния и как эволюционировала натовская стратегия в постсоветскую эпоху, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

17 февраля в Мюнхене состоялся совет министров обороны стран-членов НАТО, в ходе которого была одобрена новая блоковая стратегия, которая должна быть принята на будущем саммите блока в этом году. В отличие от предшествующих вариантов стратегий, принимавшихся в период после развала СССР, эта стратегия снова содержит указания на страны, которые считаются вероятными противниками.

Этой чести удостоились Россия и Китай, хотя ранее НАТО видело свою роль в противостоянии не странам или блокам, а различным «негативным тенденциям». Во всяком случает так было после исчезновения Социалистического Содружества и до недавнего времени. Что же изменилось и почему НАТО снова заговорило на языке холодной войны? Читайте статью Владимира Павленко «НАТО заявляет о лобовом противостоянии с Россией и Китаем».