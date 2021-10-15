Москва, 15 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев утвержден на пост руководителя Антитеррористического центра СНГ. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 15 октября на онлайн-заседании Совета глав государств Содружества.

Mil.ru СНГ и Россия

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Белорусский лидер отметил, что на протяжении 15 лет Антитеррористическим центром эффективно руководил генерал-полковник Андрей Новиков. Он достойно проявил себя во всех отношениях.

Теперь Новикова сменит Сысоев, кандидатуру которого предложил ранее глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев. Сысоев приступит к новым обязанностям с 1 января 2022 года.

Евгений Сысоев в 2005—2013 годах служил на различных должностях в региональных управлениях ФСБ России. В 2013 году его назначили заместителем директора ФСБ России — руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета.

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