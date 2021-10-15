Душанбе, 15 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Таджикистан рассчитывает на поддержку стран — участниц СНГ в вопросе создания единого списка террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории стран Содружества. Об этом 15 октября в ходе онлайн-заседания Совета глав государств СНГ заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Нас также беспокоит деятельность ряда запрещённых в наших странах организаций, которые используют площадки международных и региональных структур для оправдания своих противозаконных действий», — подчеркнул глава государства.

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«В этой связи рассчитываем, что предложенная Таджикистаном в прошлом году идея о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещённых на территории участников, будет совместно реализована», — сказал лидер Таджикистана.

Рахмон также добавил военно-политический кризис в Афганистане является серьёзной угрозой безопасности странам СНГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон обвинил власти Афганистана в нарушении прав человека и выразил поддержку сопротивлению в афганской провинции Панджер.