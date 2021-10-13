Москва, 13 октября 2021, 16:05 — REGNUM Спецслужбы стран СНГ следят за действиями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 13 октября проведёт встречу с главами спецслужб стран СНГ.
На встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.