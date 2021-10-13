* запрещённая в России организация

Москва, , 16:05 — REGNUM Спецслужбы стран СНГ следят за действиями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы прогнозировали развитие событий по тому сценарию, по которому они произошли. В результате пришла новая власть — движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы продолжаем внимательно следить за действиями новой власти и в оперативном режиме обмениваемся информацией с нашими коллегами из СНГ», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 13 октября проведёт встречу с главами спецслужб стран СНГ.

На встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.